Narrenschiff sticht in See

Auch der Winter meldet mit kühleren Temperaturen so langsam seinen Anspruch an. Doch diese Jahreszeit muss sich nun den Narren beugen, denn die legen in der fünften Jahreszeit nun so richtig los.

Die Narren des KCK sorgen mit ihren zahlreichen Veranstaltungen für bunte Abwechslung im triste Einerlei. Getreu des Sessionsmottos „Mit dem Narrenschiff ums Alltags-Riff“ starten die Karnevalisten am Samstag, 26. Januar, mit der Kneipentour ihre närrische Reise. Tin´s Fusion Wok, Il Mulino und die Ratsstuben sind die Stationen der Tour, bei der gerne mitgefeiert werden darf. Zwei Wochen später, am Samstag, 9. Februar, endet bei der Prinzenproklamation in der Herxfeldhalle die Amtszeit von Prinz Schimmi I.. Eine neue Tollität wird die Nachfolge antreten und die Herrschaft über die Jecken der Hesselstadt übernehmen. Wer das sein wird, ist natürlich noch streng geheim. Beim Tollitäten-Tipp auf www.KCK-Sassenberg.de kann noch bis zum 1. Februar mitgeraten werden, wer in die Narrhalle einziehen wird.

Viel Zeit zum Ausruhen hat das neue Narrenoberhaupt nicht. Am Sonntag, 10. Februar, findet im Hotel am Feldmarksee der Prinzenempfang statt und am 16. Februar kommen beim Kinderkarneval in der Aula der Johannesschule Kinder im Grundschulalter auf ihre Kosten. Am gleichen Tag steigt im Sportlerheim die SchüKa-Party für alle Schüler, die die Grundschule bereits hinter sich gelassen haben.

Mit der Damensitzung am Freitag, 22. Februar, bei Börding startet das neue Prinzenpaar dann in seine dritte Karnevalswoche. Eine Neuerung gibt es bei der JuKa-Party am 23. Februar. Nachdem das Sportlerheim im letzten Jahr aus allen Nähten platzte, feiern die Jugendlichen ab 16 Jahre in dieser Session in der kleinen Herxfeldhalle. Nach dem Karnevalsgottesdienst am 24. Februar in der Pfarrkirche St. Johannes Ev. heißt es dann am Sonntagnachmittag „Narretei ab 3 mit Kaffeequatsch und Narrentratsch“. Wer möchte, kann in den närrischen Nachmittag für jedermann bei Börding mit einem Kaffeetrinken starten, bevor gegen 15 Uhr das Programm beginnt.

Der schönste Altweiber-Umzug im Kreis zieht am Donnerstag, 28. Februar, durch die Stadt. Um 16.22 Uhr geht´s los, um 17.11 Uhr wird Sassenbergs neue Tollität und sein Elferrat mit vereinten Kräften das Rathaus stürmen und anschließend im Festzelt auf dem Rathausparkplatz seinen zu erwartenden Sieg feiern. Gruppen, Cliquen und Vereine die Lust haben am Umzug teilzunehmen können sich unter KCK-Sassenberg@web.de melden.

Ein ungewohnter Anblick erwartet die Besucher beim Prinzenball am Samstag, 2. März. Wie beim 66-jährigen Jubiläumsfest des Vereins wird das KCK-Komitee nicht ober auf der Bühne sitzen, sondern aktiv am Programm teilnehmen. Auch eine klassische An- und Abmoderation wird es an diesem Abend, der unter dem Motto „Unterwegs auf dem Traumschiff MS Aquavit“ steht, nicht geben. Weitere Infos zu den Veranstaltungen, sowie die Möglichkeit zur Kartenbestellung gibt es auf der Vereins-Homepage unter