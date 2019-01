Die Zehntklässler der Sekundarschule hatten in den vergangenen Tagen wieder einige „native speaker“, englische Muttersprachler, zu Gast in der Schule. Und das hatte einen guten Grund: In der nächsten Woche müssen sie ihre Sprachkenntnisse in Englisch in einer mündlichen Prüfung unter Beweis stellen. Um die Schüler dafür bestmöglich vorzubereiten, hat die Sekundarschule wie in den Vorjahren ein Team von „Mein Schulprojekt“ mit Sitz in Marienfeld gebucht.

Die englischen Muttersprachler stellten mit ihren jeweiligen Akzenten einen kleinen Querschnitt der englisch-sprachigen Welt dar. So stammten die Gäste dieses Mal aus Schottland, England, Australien, Kanada und den USA. Jeder von ihnen hatte eine Kleingruppe an Schülern übernommen und mit diesen an deren Hör- und Sprechkompetenz gearbeitet. Natürlich in ungezwungenem Rahmen und mit ganz viel Spaß – ganz so wie es sich bekanntlich am besten lernen lässt.

Am Dienstag beispielsweise haben die Schüler in der Sporthalle das Spiel „Capture the flag“ gespielt, in den Klassenräumen wurden Rollenspiele durchgeführt und anhand von Vortragssituationen feilten die Schüler an der eigenen Präsentation und Aussprache. „Ich fühle mich gut vorbereitet für die mündliche Prüfung“, urteilt etwa Zehntklässlerin Lilith nach dem dreitägigen Intensivkurs. Auch Weronika erkennt den Wert dieses Projekts an: „Das ist eine gute Sache. Wir lernen hier offener zu reden, man verliert die Hemmungen vor dem Englisch sprechen“, so die Sekundarschülerin. Das zu hören, freut nicht nur Schulleiterin Elisabeth Suer, sondern auch die Pädagogen Corinna Aust und Vera Nührenbörger, die das Projekt und die Gäste federführend betreut haben. „Good job“ heißt es da zum Abschluss für alle Beteiligten.