Eigener Fotokalender geplant

Sie blickte auch bezüglich der Trockenheit und der damit verbundenen klimatischen Veränderung auf das letzte Jahr zurück. Für die Blumen- und Gartenfreunde war der Sommer 2018 eine große Herausforderung mit Blick auf einen grünen Garten.

Das konnte auch der stellvertretende Bürgermeister Dirk Schöne unterstreichen, der unter anderem die Grüße der Stadt Sassenberg übermittelte. „Auf die Dauer werden wir wohl mediterrane Verhältnisse bei uns bekommen“, meinte Elisabeth Möllmann. Sehen könne man dieses auch an dem Oleander, der hier schon jetzt mit dem Klima relativ gut zurecht kommt und eigentlich mediterrane Verhältnisse gewöhnt ist.

Die „schönste Ruheoase“, zu diesem Fotowettbewerb wurden alle Mitglieder der Blumen und Gartenfreunde aufgerufen Jedes teilnehmende Mitglied konnte bis zu drei Fotos zur Bewertung einreichen. Am Freitag galt es nun, zunächst die sechs besten Fotos aus 23 Fotos zu finden ermitteln. Drei Kunststoffchips bekam jeder hierfür von Alexandra Kruse. Hinter jedem Bild (aufgereiht auf Tischen) stand ein Glas in dem die Stimme in Form der Chips abgegeben werde konnte.

Die Auswertung beziehungsweise Zählung übernahmen die Beisitzerin Andrea Elverkämper und die Beisitzerin Sabine Landau.

Nach einem leckeren Abendessen kam es dann zur Preisverleihung der sechs schönsten Fotos der „schönsten Ruheoase“. Es gab allerdings nicht wie gewöhnlich einen Platz eins, zwei oder drei, sondern alle sechs Fotos wurden gleichwertig bewertet. Die Gewinner dieses Wettbewerbes sind Josef Kuhlmann, Bernhard Hagedorn, Paul Twehues, Christel Kurzay, die Beisitzerin Andrea Elverkämper und die an diesem Abend nicht anwesende Gisela Strothoff. Sie alle bekamen einen Gutschein als Preis.

Der Vorstand der Blumen- und Gartenfreunde ist bestrebt, aus den eingereichten Fotos ein Fotokalender für 2020 zu erstellen und an die Mitglieder und darüber hinaus zu veräußern.

Wie in jedem Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Garten - Wettbewerb. In dieses Jahr heißt es: „Wer zieht in seinem Garten den dicksten Porree?“ Hierzu wurden am Freitagabend im Saal entsprechende Samentütchen verteilt. Wer übrigens gerne mitmachen möchte, aber noch keine Samentüte bekommen hat, kann diese bei Sabine Landau in „Sabine‘s Blumenhof“ in Sassenberg erhalten.

Im Programm ging es weiter mit dem Jahresrückblick 2018, den Andrea Hermeler vortrug. Sie berichtete über die verschiedenen Aktivitäten des letzten Jahres wie unter anderem die Weinprobe mit Klaus Schäfer, die Fahrt zum Landwirtschaftlichen Wochenblatt, das Erntedankfest um nur einige zu nennen. Es folgte der Kassenbericht durch Agnes Wittwer. Sie und der gesamte Vorstand wurden anschließend durch die Mitglieder entlastet.

Einen Vorgeschmack auf die Aktivitäten des Jahres 2019 machte Stefanie Wöstmann. „Fruchtaufstrich selbst gemacht“ – unter diesem Motto können neue Fruchtaufstriche kreiert werden und mit dem Rezept bei Agnes Wittwer, oder Marlis Linke bis spätestens zum 10. Oktober eingereicht werden. Die Auswertung hierzu erfolgt bei der nächsten Generalversammlung, anschließend findet die Prämierung statt.

Prämiert (Topfpflanze) wurden am Freitagabend auch noch einige Mitglieder, die erfolgreich neue Mitglieder im Berichtsjahr 2018 für den Verein geworben haben. Weitere 22 Mitglieder die über das Losverfahren ermittelt wurden, durften sich am Freitagabend auch noch über ein kleines Zimmerpflänzchen freuen.