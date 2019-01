Die Amtszeit von Prinz Schimmi I. und seiner Prinzessin Tanja I. neigt sich dem Ende zu. Noch gut drei Wochen regieren sie über Sassenbergs Narren. Am 9. Februar wird Prinz Schimmi bei der Prinzenproklamation die Prinzenkette und das Narrenzepter „Dombrowski“ an die neuen Tollität abgeben müssen, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit.

Zeit, die der KCK Sassenberg für die alljährliche Kneipentour nutzt. In Begleitung des Oldie-Clubs ziehen die Karnevalisten durch die Kneipen der Innenstadt. Mit einem dreifachen „Sassenberg Helau“ startet die Tour am Samstag, 26. Januar, um 19.11 Uhr in Tin´s Fusion Wok, gegen 20.30 Uhr werden die Narren im Il Mulino erwartet um dann ab circa 22 Uhr in den Ratsstuben den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. Die Jecken des KCK freuen sich über alle, die in diesem Jahr die Kneipentour begleiten möchten.

Der nächste Höhepunkt wirft seine Schatten voraus, denn am Samstag, 9. Februar, startet die heiße Phase des Karnevals mit der Prinzenproklamation in der kleinen Herxfeldhalle. Zum Prinzenempfang lädt der KCK und die neue Tollität am Sonntag, 10. Februar, ab 18 Uhr ins Hotel am Feldmarksee ein.

Alle weiteren Termine und Informationen, auch zur Teilnahme am Altweiberumzug finden alle närrischen Sassenberger auf der Homepage