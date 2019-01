Aber das Gefühl von Unsicherheit bleibt. Sie ruft den Hausmeister zur Hilfe, der sie überzeugen kann: Nicht du bist an dem Vorfall schuld, sondern der Mann hat Verbotenes getan. Eltern und Polizei können helfen, ihn zu bestrafen.

Die Kinder der Klasse 4a der Johannesschule sind wie gebannt von der kleinen Spielszene, die Frank Terjüne und Kathrin Marhofen von der Theaterpädagogischen Werkstatt (TPW) in Osnabrück ihnen im Sachkunderaum vorspielen. „Mein Körper gehört mir!“ heißt das dreiteilige Projekt, in dem sich die Kinder altersgerecht mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ auseinander setzten und nach Lösungswegen suchen, falls ihnen selbst Unangenehmes begegnet.

Die Pädagogen treffen bei den Kindern einen Nerv. An jede einzelne Spielszene der vergangenen Woche erinnern sich die Kinder noch genau. „Das war cool“, sagt ein Junge spontan. Seit rund 25 Jahren ist die TPW mit dem Stück unterwegs, erzählt Frank Terjüne. Regelmäßig wird es modernisiert. So ist auch die Gefahr durch Chats eingearbeitet, zunächst am Computer, inzwischen auch mit dem Handy.

Das eigene „Ja-Nein-Gefühl“ verstehen, sexueller Missbrauch durch Fremde und schließlich im abschließenden Teil durch Menschen aus dem familiären Umfeld sind die Themen der drei Unterrichtseinheiten. Die Kinder sollen nicht nur lernen, sich zu schützen, sondern auch Hilfe zu holen. „Dass sie selbst keine Schuld haben“, erläutert der erfahrene Theaterpädagoge Terjüne, „das ist vielen Kinder nicht bewusst – das merken wir jeden Tag“.