Füchtorf -

Draußen ist es kalt und frostig. Passend zu diesen äußeren Bedingungen zeigten die Füchtorfer Grundschüler am Montag und Dienstag ihre wintersportlichen Qualitäten. Denn in der Sporthalle waren sechs olympische Disziplinen aufgebaut, an denen die Schüler ihr Können beweisen konnten.