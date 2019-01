Ein Jahr nach der Gründung stand schon die erste „weinselige“ Kegeltour an. „Ausgelassen haben wir das Wochenende in Bernkastel-Kues genossen“, erinnern sich alle gerne an die Zeit zurück. Es folgten viele weitere Ausflüge, die Ferieninsel Mallorca oder auch die schwedische Stadt Trelleborg besuchten die Damen. „Wir haben alles zusammen erlebt, die ersten Freunde, Hochzeiten und Silberhochzeiten, die Kinder und später Enkelkinder“, erzählt Marianne Pohlschmidt stolz.

Nach dreißig Jahren wurden die Kegelschwestern etwas ruhiger, aus wilden Kegeltouren wurden Ausflüge mit dem Fahrrad und interessante Busreisen. Von da an änderte man auch den Namen, aus den „Lustigen Girls“ wurden die „Golden Girls“, was bis heute aber die unternehmungslustigen Damen nicht davon abhält, Spaß zu haben. Passend zum ersten Kegelabend vor 50 Jahren haben sie den Tag ihres goldenen Jubiläums, beginnend mit einem ausgedehnten Frühstück, ganztägig gebührend gefeiert.