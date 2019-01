Zum Todestag des Architekten und Erbauer des Herrenhauses will der Förderverein Adolph von Vagedes eine eigene Veranstaltung widmen: Seine Person, sein Zeitgeist sowie besonders die Erbauung des Herrenhauses sollen in den Fokus dieser Führung gestellt werden. Als Besonderheit wird zu diesem Anlass ein Blick in die originale Bauakte zu werfen sein, die exklusiv zu diesem Termin ausgestellt wird. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Themenführung ist außerdem Auftakt zu einer neuen Vortragsreihe der Freunde und Förderer des Denkmals Harkotten e.V.. An vier Terminen in diesem Jahr werden neben Vagedes noch drei weitere Personen mit einem anschaulichen Vortrag vorgestellt, die maßgeblich die Geschichte des Herrenhauses prägten. Mit bisher unveröffentlichten Archivbildern und einer kunst- und kulturhistorischen Einordnung erleben die Besucher die Geschichte des Herrenhauses aus einer völlig neuen Perspektive. Für eine gemütliche Atmosphäre und ausreichend Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Die Termine können dem Veranstaltungskalender auf www.harkotten.eu entnommen werden.