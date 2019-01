Um die Karnevalsfreude schon mal aufleben zu lassen, traf sich der Elferrat am frühen Abend auf dem Tie und hisste dort gemeinsam mit Prinz Christian II. die Flagge des Karneval Füchtorfer Vereine. In den Karnevalsfarben rot und weiß und mit dem Harlekin als Emblem des KFV kündet sie nun davon, dass Karnevalisten und Aktive in den Endspurt der Karnevalsvorbereitungen eintreten.

Zudem soll die Fahne auch daran erinnern, dass sich alle Füchtorfer am Sonntag, 3. Februar, im Rahmen des Kartenvorverkaufs ab 11 Uhr ihren Platz für die karnevalistischen Sitzungen PriPro und Prinzenball sichern können.

„Wir haben schon viele positive Signale erhalten, aber wir können natürlich nur so viele Karten verkaufen, wie wir die närrischen Füchtorfer verantwortungsbewusst im Saal platzieren können“, freut sich der KFV-Vorsitzender Bernd Buddelwerth über die gute Resonanz auch in den letzten Jahren. Um allen Anstehenden eine faire Chance zu geben werden daher maximal vier Karten pro Person verkauft. Eine weitere Option bietet der „Karneval für Alle“ am Mittwoch, 20. Februar, ab 17.11 Uhr mit Karten an der Abendkasse.