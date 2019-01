Ein Baustein dieser Neuausrichtung könnte der „Talk im Turm“ werden. Am Mittwochabend feierte das Format in der Pfarrkirche St. Johannes Premiere. Erster Gast war Bürgermeister Josef Uphoff, der sich den Fragen von Moderator Daniel Fissenewert stellte.

Im Mittelpunkt stand dabei die Wohnsituation in Sassenberg und Füchtorf. In ihrer Begrüßung wies Jutta Zimmermann auf so manch alarmierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt hin. Die Mietkosten stiegen, während Teile der Bevölkerung von Altersarmut bedroht seien. Und auch Normalverdiener müssten mittlerweile 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben.

Bürgermeister Uphoff warnte seinerseits davor, die Situation in Großstädten und Ballungsräumen mit jener des ländlichen Raumes gleichzusetzen. „Der Speckgürtel von Münster leidet extrem unter der Nachfrage. Wir sind eher die zweite Welle“, so Uphoffs Antwort auf Fissenewerts Frage nach dem Einfluss Münsters. „Die Menschen sind mit Wohnraum versorgt“, so Uphoffs Analyse. Allerdings gebe es auch in der Hesselstadt kaum Leerstände, wodurch die Suche nach alternativen Wohnungen schwierig sei.

Nach wie vor sei die Nachfrage nach dem klassischen Eigenheim im Neubaugebiet sehr hoch. In Füchtorf etwa seien von 55 Grundstücken bereits 90 Prozent verkauft. Eine Steuerung hin zu mehr sozialem Wohnungsbau von Seiten der Stadt sei nicht vorgesehen. Ohnehin sei dieser bei Investoren derzeit wenig gefragt. „In den letzten Jahren ist es uns nicht gelungen, Interessenten für ein solches Investment zu finden.“ Zudem lehnte Uphoff die generelle Kritik an Vermietern ab. Bei Neubauten seien Mietpreise von 7,50 oder 8 Euro pro Quadratmeter angesichts der aktuellen Baupreise lediglich kostendeckend.

Im Verlauf des Abends waren auch die Besucher des ersten Talks im Turm zum Austausch eingeladen. „Ich darf der Kolpingsfamilie zu dieser schönen Idee gratulieren“, sagte Uphoff. Laut Zimmermann ist – bei entsprechender Resonanz – eine dauerhafte Etablierung des Formats denkbar.