Kampf gegen Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind mittlerweile schon zur Volkskrankheit geworden. „Im Alter zwischen 40 und 50 steigt die Chance, Rückenbeschwerden zu bekommen“, sagt Dr. Cristoph Jolk.

Der Diplom-Sportwissenschaftler ist geschäftsführender Gesellschafter der GeKo GmbH und hilft Unternehmen und deren Mitarbeitern, das Problem mit dem Rücken besser in den Griff zu bekommen. Derzeit ist er mit dem mobilen Fitnessstudio einmal wöchentlich bei der Surteco GmbH (ehemals BauschLinnemann) zu Gast. Rund 70 Mitarbeiter nehmen an dem Projekt zur Gesundheitsförderung teil und absolvieren einmal pro Woche arbeitsbegleitend an sechs verschiedenen Geräten ein durch Chipkarten gesteuertes 26-minütiges Training.

„Ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern hat einen Produktionsausfall von bis zu 20 Tagen pro Jahr nur auf Grund von Rückenschmerzen“, erklärt Jolk. Insgesamt litten 50 Prozent aller Deutschen unter regelmäßigen Rückenschmerzen, und zehn Prozent aller Krankheitstage in den Unternehmen seien darauf zurückzuführen. Doch dagegen lässt sich etwas tun.

Vor zwei Jahren traf Diplom-Ingenieur Norbert A.W. Kulke, seines Zeichens Werkleiter der Surteco GmbH, in Vreden auf Dr. Jolk. „Ich habe dort den Trailer der GeKo gesehen“, war Kulke sofort beeindruckt. Im September startete das Projekt in Sassenberg und sollte über zwölf Wochen laufen. „Wir haben jetzt um vier Wochen verlängert. Mir ist es wichtig, die Beweglichkeit zu fördern“, sagt Kulke.

Eine Hauptursache für die zunehmenden Rückenbeschwerden ist das „Sitzen“ und die fehlende Bewegung. „Das dauerhafte Sitzen ist eine Katastrophe“, sagt Jolk. Denn dadurch werde die Bandscheibe viel stärker belastet als beim Stehen.

Bevor es mit dem Training im Oktober losging, stand zunächst eine zweitägige Ausbildung der Mitarbeiter an. Dann wurde der Rücken jedes einzelnen analysiert und grafisch dargestellt. Die Werte wurden notiert und werden am Ende verglichen. „Wir können den Effet nachweisen“, sagt Dr. Jolk. Nach zwölf Wochen Training sei in anderen Unternehmen der Rückenschmerz um 13 Prozent zurückgegangen, die Kraft um 23 Prozent gestiegen und der Körperfettanzeit um 0,5 Prozent gesunken.

Bernd Strock, stellvertretender Betriebsrat, bestätigt die positiven Effekte. Er macht selbst beim Training mit geht aber auch privat ins Fitnessstudio, „Es war interessant, die Erkenntnis zu gewinnen, was man falsch macht. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der einen auf Fehler hinweist. Es ist schon Vieles besser geworden.“

Dr. Jolk versichert, dass sich jeder investierte Euro für das Unternehmen lohnt. „Ich muss meine Fachkräfte gerade angesichts des demografischen Wandels gesund halten.“ Nach Ablauf des Projektes können die Mitarbeiter auch viele Übungen ohne Geräte zu Hause machen. Doch im Sinne der Nachhaltigkeit hofft Norbert Kulke darauf, dass das Projekt weiterläuft. Dazu gibt es derzeit Gespräche mit dem Vorstand, aber auch mit benachbarten Unternehmen, um eventuell gemeinsam das mobile Fitnessstudio der GeKo zu nutzen.