Außerordentlich wurde der Jugendwart gewählt. Hanna Klünker trat von dem Amt zurück. Die erste Vorsitzende Lena Borgmann bedankte sich bei ihr für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren. Rieke Vennemann wurde als neue Jugendwartin einstimmig gewählt.

Die diesjährige Generalversammlung des Gebrasa- Blasorchesters fand am Samstag im Gebrasa-Musikerheim statt. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt und erlebten eine harmonische und informative Versammlung. Im Vorstandsbericht blickte Lena Borgmann auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Man erinnerte sich gerne an die Auftritte im vergangenen Jahr zurück. Besondere Highlights waren das erste Jugendkonzert im Innenhof des Gebrasa-Geländes vor 400 Zuschauern, der Ausflug zu dem befreundeten Orchester in Lindenberg mit Kirchbergserenade („Gebrasa & Friends on Tour“) und die Oktoberfeste sowie die beiden Weihnachtskonzerte. Aber auch die Nachwuchsarbeit konnte weiter ausgebaut werden. So befinden sich zurzeit über 40 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung. Des Weiteren wurde für die Jugendlichen ein Tagesausflug geplant, bei dem das Gemeinschaftsgefühl beim Tretbootfahren und einer Fahrradtour gestärkt wurde.

Der Kassenbericht des ersten Kassierers Helmut Peitz bestätigte eine geordnete Kassenlage.

Auch in diesem Jahr wurden die Mitglieder für langjährige Treue geehrt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Hanna Klünker, Rieke Vennemann und Lukas Schuckenberg.

Ein Ausblick in die nächsten Monate machte deutlich, dass die Musiker auch 2019 ein spannendes Jahr mit vielen Auftritten erwartet. So wird unter anderem am 18. Mai das Konzert des Orchesters als besonderes Highlight auf dem Programm stehen.

Im Anschluss an die Versammlung schauten sich alle Musiker gemeinsam die von Henning Harenkamp erstellte Fotoshow an und ließen so das Jahr 2018 noch einmal in Bildern Revue passieren.