Vorsitzende Marianne Querdel hatte die Mitglieder am Mittwochabend in der Schule begrüßt. Schriftführerin Marlies Borisch berichtete anschließend über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Neben der Teilnahme am Spargelfrühling, beim Tractor Pulling und am Weihnachtsmarkt gab es auch einige Anschaffungen. So beteiligte sich der Förderverein an der Erneuerung des Balancierbalkens, der Fertigstellung des Kleinspielfeldes sowie der Anschaffung der Technik-Türme. Besonders aktiv sind die Mitglieder bei der Übermittagbetreuung bis 15 Uhr.

Für die Zukunft sind weitere finanzielle Unterstützungen geplant. Im Herbst startet wieder das Projekt „Mein Körper gehört mir!“, zudem sollen 20 neue Schul-T-Shirts angeschafft, eine Autorenlesung mit Nina Weger organisiert und eine Trennwand für den Musikraum angeschafft werden.

Im Jahr 2019 sind erneut die Teilnahmen am Spargelfrühling mit einem Glücksrad, beim Tractor-Pulling mit Getränkeverkauf sowie beim Weihnachtsmarkt mit Reibeplätzchenverkauf fest im Kalender eingetragen. Ab Februar soll eine neue Gruppe für das Therapeutische Reiten eingerichtet werden. Dafür sucht der Förderverein noch finanzkräftige Sponsoren. Der Fußballplatz soll am 28. Juni eingeweiht werden.

Schulleiterin Marlies Borisch machte noch einmal eindringlich deutlich, dass die Raumsituation an der Schule unbefriedigend ist und unbedingt neue Räume benötigt werden. Der stellvertretende Bürgermeister Dirk Schöne versprach, sich für Lösungen einzusetzen.

Etwas verwundert zeigten sich die Kassenprüfer darüber, dass es viele Rücklastschriften und damit hohe Gebühren gibt. Zukünftig soll deshalb auf den Anmeldebögen vermerkt werden, dass die Eltern die Kosten für die Rücklastschrift zu tragen haben und mit 5,50 Euro in Rechnung gestellt werden.