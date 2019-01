Unter den Besten in Europa

„Wir sind hocherfreut über Rang 39. Wir danken unseren Gästen für diese hohe Wertschätzung“, freuen sich die Besitzer. Insgesamt 74 Campingplätze aus Deutschland, vier davon aus NRW, konnten sich unter den ersten 100 Plätzen behaupten. Platz 2 in NRW und Platz 1 im Münsterland für den Heidewald in Sassenberg.

Der Camping.Info-Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Die Plattform ist mit über 13 Millionen Aufrufen die mit Abstand meist besuchte Camping-Website im deutschsprachigen Raum. Der jährlich durch den Online-Campingführer www.camping.info vergebene Award versteht sich als Publikumspreis. Es gibt also keine Jury und keine Ermessens-Entscheidungen. Einzig die Gästebewertungen zählen.

Die Freude beim Team Heidewald ist groß. Nachdem der in 2017 (Rang 79) verliehene Award in 2018 (Rang 57) bestätigt werden konnte, beflügelt die jetzt weiter verbesserte Position im Ranking unter den 100 Besten in Europa das ganze Team Heidewald. „Wir freuen uns riesig über den Zuspruch unserer Gäste. Diese hohe Wertschätzung ist die beste Motivation für unsere Arbeit“, bekräftigt Christian Peitz-Austermann und fügt hinzu: „Unser Dank geht ganz besonders auch an all jene Gäste, die uns mit Ihren konstruktiven Vorschlägen und Hinweisen helfen, die Bedarfe und Wünsche der Outdoor-Fans noch besser kennen zu lernen. Wir haben viele Anregungen aufgegriffen und auch umgesetzt, aber noch nicht alles. Wir hoffen dennoch sehr, dass wir mit unseren Veränderungen und Anpassungen die Gästewünsche treffen. Durch diese Bewertungen und den damit verbundenen Wertschätzungen sehen wir uns auf dem richtigen Weg und bleiben motiviert – getreu unserem Motto ,Ihr Urlaub liegt uns am Herzen!“