Komplettiert wird das Team durch die wiedergewählten Mitglieder Agnes Böckenholt, Gisela Fugel, Annette Buddelwerth, Barbara Wienker, Maria Buddelwerth und Mechthild Schulke sowie durch Präses Pastor Norbert Ketteler. Für die vielen neuen Aufgaben, die zu tätigen sind, erhielten die neu gewählten Frauen einen bunt bemalten Jutebeutel und Terminkalender, Maria Laumann und Brigitte Pohlschmidt freuten sich zum Abschied über kreative Fotobücher mit den schönsten Bildern aus Veranstaltungen der vergangenen Jahre.

Begonnen hatte die Versammlung im Saal der Gaststätte Artkamp-Möllers mit einem leckeren Imbiss, ehe Pastor Norbert Ketteler das Wort ergriff und daran erinnerte, wie dankbar alle Versammelten darüber sein können, in Frieden in einem warmen Saal bei leckerem Essen zu sitzen. Gut erinnern konnte er sich an seine erste Versammlung der KFD vor 29 Jahren die zu Zeiten des 1. Golfkrieges stattfand. Sein Dank galt dem Vorstand und den Mitarbeiterinnen für die eifrige und routinierte Planung und Durchführung verschiedenster Veranstaltungen.

Annette Buddelwerth hatte all diese Veranstaltungen zusammengefasst und erinnerte in ihrem Jahresbericht an die beliebten Kartenspielabende, Mitarbeiterinnenrunden, der Teilnahme am Spargelfrühling und dem Pfarrfest mit einer Cafeteria sowie den ein- und mehrtägigen Touren mit vielen Frauen. Maria Laumann verlas zum letzten Mal in ihrem Amt die Ein- und Ausgaben des vergangenen Jahres, ehe die Kassenprüferinnen Hildegard Vogelsang und Getrud Schröder den Vorstand nach Abstimmung entlasten konnten.

In einem umfangreichen Programmheft für 2019 sind die anstehenden Veranstaltungen für die KFD Frauen zusammengefasst. Schon im Februar finden der Bunte Abend und der Bunte Nachmittag der Theatergruppe statt, neben einer Tagestour nach Detmold im Juli ist auch eine 2-Tages-Fahrradtour und die beliebte 60-Plus Fahrt in Planung. Zum Abschluss der Versammlung nutze Pastoralreferent Johannes Lohre die Gelegenheit sich der KFD vorzustellen. „Auch wenn ich schon seit 1,5 Jahren in der Gemeinde tätig bin, kennen mich dennoch nicht alle Gruppen.“ Interessiert folgten die Frauen seinem Vortrag zum beruflichen Werdegang, seiner Motivation und seinen Aufgaben in Füchtorf.