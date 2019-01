Am frühen Samstagmittag wurde eine 14-Jährige in Sassenberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 11.25 Uhr befand sich die 14-Jährige nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz eines Pfarrheims an der Straße Langefort.

Sie stand vor einem geparkten Fahrzeug, als sie von einem ausparkenden Auto am Rücken getroffen wurde. Die Jugendliche wurde laut Polizei leicht verletzt, besuchte aber dennoch zunächst den Firmunterricht im Pfarrheim. Anschließend wurde die 14-jährige von ihren Eltern in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

Die Polizei Warendorf bittet nun den Unfallverursacher, sich zu melden. Er fuhr vermutlich einen blauen VW Touran. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Warendorf unter Telefon 025 81/941 000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu wenden.