Am Sonntagnachmittag luden Myriam Freifrau von Korff und ihr Mann Ferdinand zu einer besonderen Themenführung ein. Schließlich ist der 27. Januar der Todestag von Adolph Anton von Vagedes (1777-1842), dem Architekten des in klassizistischem Stil erbauten Herrenhauses. Die eigentliche Führung übernahm Kunsthistorikerin Christine Kolm. Sie informierte über das Leben und Wirken des gebürtigen Münsteraners, die Stilrichtung des Klassizismus und zeichnete mit Hilfe der im Original erhaltenen Baupläne die Entwicklung des von 1806 bis 1831 erbauten Hauses nach. „Er war ein echtes Multitalent. Seine Bauten sind nicht überzogen oder überkandidelt, sondern klassische Erzeugnisse der Architektur“, ordnet Kolm ein. Demnach war Vagedes nicht nur Architekt, sondern auch Mathematiker und den Künsten wie der Malerei oder der Lyrik sehr zugetan.

Eigentlich stammte Vagedes aus einer Juristenfamilie, die stets gute Beziehungen zum Adel unterhalten hatte. Genau wie sein älterer Bruder begann er ein Jurastudium, um es – ebenso wie sein Bruder – abzubrechen und stattdessen Architektur zu studieren. Nach dem Studium, das ihn unter anderem nach Paris führte, kehrte er nach Münster zurück. Auch dank der elterlichen Beziehungen zum Adel ließen die ersten Aufträge nicht lange auf sich warten. Mit gerade einmal 28 Jahren wurde er mit dem Bau des heutigen Herrenhauses beauftragt. „Harkotten ist das erste Prestigeobjekt, das er ausführen durfte.“ Das Ergebnis wurde von den Zeitzeugen als derart „geschliffenes Juwel“ gefeiert, dass viele nicht an das Werk eines 28-Jährigen glauben konnten. „Dieses Objekt wird sein Aushängeschild.“ Dabei sei ihm gelungen, eine monumentale, erdrückende Erscheinung zu vermeiden und stattdessen ein sich in die Landschaft einfügendes Haus geschaffen zu haben.

Besonders in Krefeld und Düsseldorf habe Vagedes als Stadtplaner Spuren hinterlassen – wie etwa die berühmte Düsseldorfer Königsallee. Auch dank des Denkmalschutzes würden besondere, ein wenig in Vergessenheit geratene Architekten wie Vagedes „wiederentdeckt“, so Kolms Überzeugung. Familie von Korff und Christine Kolm wollen im Verlauf des Jahres zu weiteren Themenführungen einladen.