3110 Euro waren auf diese Weise zusammengekommen. Nun wurde der Scheck im nahe gelegenen Münster übergeben. Dort ist Herzenswünsche e.V. zu Hause. Der bundesweit tätige gemeinnützige Verein engagiert sich für schwer kranke Kinder und Jugendliche, um ihnen neuen Mut und neue Kraft zu geben. „Wir möchten uns bei allen Spendern sowie LMC herzlich bedanken und freuen uns, mit dieser Spende langersehnte Wünsche zu erfüllen“, sagt Regina Reiffenberg von Herzenswünsche e.V.

„Die Werkseröffnung war für unser Unternehmen ein großer Moment. Wir geben den Betrag gerne weiter, um den Kindern schöne Erlebnisse zu ermöglichen“, so Bodo Diller, Markenverantwortlicher bei LMC. Den gemeinnützigen Verein und die LMC Caravan GmbH & Co. KG verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. So werden schwer kranken Kindern und ihren Familien beispielsweise Urlaube in einem LMC Reisemobil oder Wohnwagen ermöglicht. Eine Tradition, die mit der Spendenaktion ihre Fortsetzung erlebt.