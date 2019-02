Kraftvolle Stimmgewalt und leise Zwischentöne

Lieder von Leid und Trauer aber gleichzeitig auch von Hoffnung und kraftvoller Energie, die in dem besonderen Rhythmus der Gospels zum Ausdruck kommt. „Joy“ lautet der Titel des Konzertes. Und Freude wollen die Sängerinnen und Sänger des Chores mit ihren Gospels verbreiten. Die Leidenschaft des Chores, die authentischen Interpretationen und die ganz individuelle Art jedes Sängers und jeder Sängerin, Menschen aus unserer Mitte, machen das Konzert zu einem ganz persönlichen, berührenden Erlebnis.

Das Repertoire des seit 24 Jahren bestehenden Chores reicht vom klassischen Gospel wie Go down Moses und Oh Happy Day bis zu Eigeninterpretationen neuzeitlicher Popsongs. Und so freut sich der Chor auf den bereits vierten Auftritt in der evangelischen Gnadenkirche. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine Spende nach dem Konzert trägt dazu bei, die Kosten zu decken.

Weitere Infos zum Chor gibt es auch unter