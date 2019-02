Wer wird der neue Füchtorfer Prinz?

Wie in jedem Jahr gibt es für alle Karnevalsfreunde viel zu spekulieren. Vor allem ranken sich natürlich wieder alle Geheimnisse rund um das Geschehen auf der Bühne im Rahmen der Prinzenproklamation am Samstag, 16. Februar, und über die Nachfolge von Prinz Christian II. „der Schnitzelproduzent im Gardehemd“ und seiner Prinzessin Claudia.

Die aktiven Gruppen des KFV lassen sich im Vorfeld aber nur wenig in die Karten schauen. „Wir wissen genau wer kommt, aber was die Gruppen mitbringen, ist für uns auch immer wieder eine Überraschung“, lässt Sitzungspräsident Robert Budde die Vorfreude durchklingen. Allein aufgrund der aktuell laufenden Gruppenbesuche sind sich die Karnevalisten sicher, dass der Saalkarneval wieder ein Fest der Superlative wird.

Bei aller Vorfreude auf das Bühnenprogramm drehen sich die eifrigsten Spekulationen im Spargeldorf aktuell aber um die Prinzenfrage. Wer wird der 38. Prinz im Füchtorfer Karneval ? Geraten werden darf wieder im Rahmen des Prinzenlottos, das auch in diesem Jahr die Wartezeit beim Kartenvorverkauf für die allseits beliebten Abendveranstaltungen der Füchtorfer Karnevalisten verkürzen wird. Prinz oder Prinzessin? Karnevalistisches Urgestein oder Newcomer? Aus dem Waterort, aus der Bauerschaft oder gar aus der Düpe-Süd? Viele Fragen, deren Geheimnis sich erst am 16. Februar gegen 22.44 Uhr lüften wird, wenn im Rahmen der Prinzenproklamation ein neues Regentenpaar – soviel sei verraten – die Bühne besteigt. Vielleicht hilft das Foto dem einen oder anderen beim Spekulieren.

Bevor Christian II. aber sein Zepter „Karlchen“ aus der Hand gibt und damit in die Riege der passiven Karnevalisten wechselt hat er noch einmal die Ehre, sich das spektakuläre Bühnenprogramm der aktiven Karnevalisten von nächster Nähe anzuschauen. Das Saalprogramm des KFV ist einfach ein Muss – das wissen auch die Füchtorfer und haben in den letzten Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass die Abendveranstaltungen Prinzenproklamation (16. Februar) und Prinzenball (23. Februar) schnell ausverkauft waren. Der Kartenvorverkauf für die beiden Veranstaltungen findet am Sonntag, 3. Februar, um 11 Uhr in der Gaststätte Artkamp-Möllers statt. Hier gilt dann wieder das Windhund-Prinzip im Ansturm auf die Karten. Je Veranstaltung werden pro Person bis zu 4 Karten ausgegeben.

Für alle Kurzentschlossenen bietet sich auch weiterhin der „Karneval für Alle“ am Mittwoch, 20. Februar, ab 17.11 Uhr. Auch hier wird das volle Bühnenprogramm geboten, und für die Aktiven hat sich die Veranstaltung zum Geheimtipp – nicht nur für die After-Show-Party – entwickelt.

Alles in allem sind die Füchtorfer Narren also voll gerüstet für die neue Session und freuen sich über alle Karnevalsfreunde, die mit Elferrat, Funken, allen Aktiven und natürlich dem Prinzenpaar tolle Feste in der fünften Jahreszeit feiern wollen.

... und hier die wichtigsten Termine für den närrischen Veranstaltungskalender und Einsatzpläne. Bis auf die Umzüge finden die Veranstaltungen in Füchtorf alle im Saal Artkamp-Möllers statt.

Los geht es am Sonntag, 3. Februar, ab 11 Uhr mit dem Kartenvorverkauf. Wer zuerst kommt, ist sicher dabei, Am Samstag, 16. Februar, steht dann die mit Spannung erwartete Prinzenproklamation ab 19.33 Uhr auf dem Programm. Der neue Prinz wird gegen 22.44 Uhr im Saal erwartet. Schon einen Tag später, am Sonntag, 17. Februar, lädt er um 16.11 Uhr zum Prinzenempfang/Nachfeier (16.11 Uhr). Am Mittwoch, 20. Februar, ist ab 17.11 Uhr Karneval für Alle. Der Prinzenball beschließt am Samstag, 23. Februar, den Saalkarneval. Am Donnerstag, 28. Februar, ist Rathausstürmung in Sassenberg, und am Rosenmontag, 4. März, beginnt der erste Umzug im Münsterland, und der startet natürlich um 9.33 Uhr in Füchtorf.