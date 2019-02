Am Donnerstagabend luden die beiden Schulleiterinnen Stefanie Dilla-Kell (Nikolaus-Schule) und Maria Erdmann ( Johannesschule ) die Eltern zu einem gemeinsamen Informationsabend ein, in dessen Rahmen das komplette Stück aufgeführt wurde. Seit vielen Jahren sind die „Nein-Tonne“ und das für Dritt- und Viertklässler konzipierte Stück „Mein Körper gehört mir“ feste Größen im Sassenberger Schulprogramm.

„Dieses Angebot ist extrem wichtig“, betonte Dilla-Kell und verwies auf den in dieser Woche öffentlich bekanntgewordenen Kindesmissbrauch auf einem ostwestfälischen Campingplatz. Ihr Dank galt Robert Weihrauch, Filialleiter der Sparkasse Münsterland Ost in Sassenberg. „Man muss das an dieser Stelle auch einfach einmal deutlich sagen: Wenn die Sparkasse dieses Projekt nicht immer wieder mit einem großen Geldbetrag unterstützen würde, könnten wir uns das nicht leisten.“ Die Eltern beteiligen sich mit einem Euro an den Kosten.

Ein Baustein, Kinder zu sensibilisieren und sie stark zu machen, ist das Theaterstück von der „Nein-Tonne“. Alles, was bei den Mädchen und Jungen Angst auslöst, soll hier entsorgt werden. Dabei gelingt es dem Schauspielerduo auf der Bühne stets, die Sinne des jungen Publikums zu schärfen. Denn nicht alles darf einfach so in die Nein-Tonne wandern. Zähneputzen etwa dürfte eher nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen eines Kindes gehören, ist jedoch eine nötige Pflicht. Ganz anders verhält es sich etwa bei der als unangenehm empfundenen Berührung durch einen Erwachsenen.

Im Anschluss an das Theaterstück besprechen die Schauspieler das Präsentierte mit ihrem Publikum, tauschen sich aus und sprechen noch einmal in Ruhe über „Nein-Gefühle“. Auch im Unterricht sei das Theaterstück Thema, betont Dilla-Kell.