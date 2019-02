Jüngste Prinzessin der Geschichte

Wie immer war es das wohl am besten gehütete Geheimnis der Hesselstadt: Wer würde die närrische Nachfolge von KCK-Prinz Schimmi I. antreten? Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr wurde eben jenes Geheimnis gelüftet. Unter großem Jubel zog Lisa Ellebracht als Lisa I. „Die Kegelfee von Ambulanz und Gardetanz“ in die Narrhalla ein. Gemeinsam mit ihrem Prinzgemahl Patrick I. wird sie die Sassenberger Jecken anführen.

Sie ist mit 25 Jahren die bisher jüngste Prinzessin in der Geschichte des KCK und wird als insgesamt neunte Prinzessin in die Chronik der Jecken eingehen.

PriPro Sassenberg 2019 1/68 Prinzessin Lisa I. übernimmt als jüngste Regentin der Geschichte das Narrenzepter Dombrowski Foto: Christopher Irmler

Den Freunden des Karnevals ist die neue Regentin selbstredend ein Begriff. Schließlich trat sie im Alter von neun Jahren erstmals im Karneval auf – damals noch als Mitglied der „Sternchen“. Es folgten viele Jahre bei den „Teenies“ und in der Garde, aus der sie im vergangenen Jahr durchaus tränenreich ausschied. Die letzten Wochen seien qualvoll gewesen. Schließlich musste die Vollblutkarnevalistin das große Geheimnis für sich behalten. „Auch heute war es schwer, zu Hause zu bleiben – auch wenn ich wusste, dass ich später nachkommen würde.“

Bevor die neue Regentin den Dombrowski aus den Händen von Schimmi I. entgegennahm, mit einem Ehrentanz von Tanzmariechen Anja Feidieker offiziell begrüßt wurde und Hofsänger Stocki I. mit dem Klassiker „Beim Karneval in Sassenberg“ die große Party einläutete, hatten die Karnevalisten in der Herxfeldhalle ein buntes Programm genossen.

Ein letztes Mal eröffnete Schimmi I. als närrisches Oberhaupt eine Karnevalssitzung. „Wir sind ein bisschen traurig, dass ein so schönes Jahr nun vorbei ist“, bekannte der Prinz im Anschluss an den großen Auftritt seines Elferrats. Bei „Elferreisen“ planten Markku Esterhues und Alexander Aust eine prinzliche Weltreise – mit Stationen in Russland, den Niederlanden, Österreich, Venedig und Rio. Nach diesem musikalischen Abschied verschlug es Schimmi I. ein wenig die Sprache. „Es war ein mega schöner Auftritt. Ein paar Tränchen habe ich doch in den Augen.“

Auch auf die Tanzformationen war Verlass. Die Sternchen nahmen ihr Publikum mit in die Manege, die Teenies sorgten als Bankräuber für Aufsehen. Die Tanzgarde präsentierte derweil ihren neuen Showtanz, in dem sie als Waldfeen auftreten. Nicht fehlen durfte der klassische Gardetanz im blau-weißen Outfit. Auch die Tanzmariechen Anja Feidieker und Melina Schulte wussten bei ihren Auftritten zu glänzen.

Das vor drei Jahren quasi reaktivierte Juka-Komitee hatte seinerseits einen großen Auftritt des Abends auf die Beine gestellt. Angesichts dieser äußerst schwungvollen Darbietung dürfte den KCK-Verantwortlichen um die jecke Zukunft nicht bange sein.

Nach sieben Jahren feierten die „Engel“ ein gefeiertes Comeback. Conny Brinck und Bernd Ostkamp kamen gerne dem prinzlichen Paragrafen nach und waren sogleich auf Betriebstemperatur. So plauderten sie aus dem Nähkästchen und waren dabei bissig wie eh und je. Warum Nutella, Mehl und Tomatenmark einen neuen Beautytrend begründen könnten, machte Nicole Denis in einem Sketch mit Sabrina Fischer und Diana Markaj deutlich.

Als ältere osteuropäische Damen sorgten Susi (Wittkamp) und Silvie (Naschert) in einer Sassenberger Arztpraxis für Konfusion.

Seine Premiere als Büttenredner feierte derweil MdL Daniel Hagemeier, der sich gekonnt mit internationaler und nationaler Politik auseinander setzte und dabei auch durchaus hart mit Parteifreunden ins Gericht ging. Auch der Themenkomplex der Großprojekte durfte nicht fehlen: „BER, Stuttgart 21, Elbphilharmonie – es dauert lang und klappt fast nie.“

Bestens unterhalten fühlten sich auch die Vertreter der WAKAGE und die Füchtorfer Karnevalisten – wobei Letztgenannte die alljährlichen Frotzeleien der Sassenberger Jecken recht gelassen zur Kenntnis nahmen.