„Rambazamba“ am Tag danach

Sassenberg -

Nach einer rauschenden Proklamation am Samstag folgte einen Tag später der erste offizielle Auftritt der neuen Tollität. Im Saal des Hotels am Feldmarksee begrüßte Lisa I. Ellebracht ihre närrischen Untertanen und so manch‘ jecken Würdenträger aus der Nachbarschaft.