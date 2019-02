Stadion-Atmosphäre für Tollität

Prinz Hubert III. „von Fohlenstall und Königsball“ führt seit Samstagabend gemeinsam mit seiner Prinzessin Maria die Füchtorfer Narren an. Nach einem bunten Programm aus Comedy, Tanz und Musik wurde das Geheimnis um 23.05 Uhr gelüftet, mit großem Jubel und Applaus wurde das Prinzenpaar auf der Bühne gefeiert.

Prinzenproklamation in Füchtorf 1/66 Kostüme, närrische Laune und ein dreifach donnerndes „Helau!“: Eine rauschende Prinzenproklamation erlebten die Füchtorfer Narren. Höhepunkt: der Einzug der neuen Tollität Hubert III. „von Fohlenstall und Königsball“. Foto: Theresa Oertker

Prinz Hubert der III. – mit bürgerlichem Namen Hubert Kunstleve – und seine Prinzessin Maria (Merschjohann) sind seit 17 Jahren ein Paar und wohnen gemeinsam mit Hund Lucy auf dem „Knapp“. Der Berufskraftfahrer ist leidenschaftlicher Fan von Borussia Mönchengladbach und fährt mit dem Fanclub „Warendorfer Fohlen“ regelmäßig zu den Gladbacher Spielen. So erklärt sich der erste Teil des prinzlichen Beinamens „Fohlenstall“.

Der zweite Namensbestandteil „Königsball“ geht auf Huberts Begeisterung für den Füchtorfer Bürgerschützenverein zurück, besonders als Schützenkönig 2012 ist er heute noch vielen in bester Erinnerung. Darüber hinaus kegelt und feiert er seit vielen Jahren im Füchtorfer Kegelclub „Die Prallböcke“.

Prinzessin Maria stammt gebürtig aus Clarholz. Die gelernte Steuerfachangestellte genießt regelmäßige, gesellige Abende mit ihrem Stammtisch ebenso wie ausgedehnte Spaziergänge, natürlich mit Hubert und Lucy. Ohnehin verbringt das Paar gerne sehr viel Zeit in der Natur.

Mit einem dreifachen „Helau!“ hatte die Pripro mit der Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten Robert Budde begonnen. Auch Prinz Christian II. richtete ein letztes Mal das Wort an die Füchtorfer und dankte allen Verantwortlichen, den Nachbarn, Clubs, Freunden, der Familie und vor allem seiner Prinzessin Claudia für eine tolle Session mit tatkräftiger Unterstützung: „Den letzten Paragrafen aus meiner Prinzenrede hat Bürgermeister Josef Uphoff nun endlich wahr gemacht – die neue Sporthalle wird endlich gebaut“.

„Wir konnten es kaum abwarten und waren deshalb schon am letzten Wochenende zum Karneval in Sassenberg, es war überraschend gut“, stellten Robert Budde und die neuen Vorsitzenden Bernd Buddelwerth und Thomas Nierkamp augenzwinkernd fest, ehe mit den „Minis“ die ersten Tänzerinnen die Bühne eroberten. In der „Walpurgisnacht“ fegten 19 kleine Hexen über das Parkett. „Is denn noch Weihnachten?“ fragen sich Markus Niermann und Sandra Bücker im Anschluss. Als Weihnachtsmann berichtete Niermann von seiner Verspätung, die der Weih

nachtsfeier der Stadt Sassenberg geschuldet sei. „Die haben Verstecken gespielt – jedoch hat keiner gesucht“. Den Vorschlag, das Baugebiet vom Knapp in Richtung Rippelbaum zu erweitern kam bei dem Publikum gut an: „Dann steht die längste Theke auch wieder im Dorf!“ Und auch die Idee zur Einführung der Monarchie mit Luise Abke als Queen wurde mit viel Jubel belohnt.

Mit Max Beile als Dieter Bohlen und Christian Heseker als Bruce Darnell ging die Gruppe „Whats Up“ auf die Suche nach dem neuen Supertalent, nachdem der Casting-Bus in Sassenberg nicht fündig geworden war. Als glorreicher Gewinner bewies sich das „Green Monster“ Mi-

chael Netteln­stroth, als er zum Song von Dirty Dancing über die Bühne schwebte.

Der „SC Turnen“ holte zu dem Motto „Let´s go to the beach“ die Sonne auf die Bühne und die „Red Vibes“ begeisterten als „Partysisters“ mit gekonntem Kostümwechsel.

Für richtige Partystimmung sorgte der Auftritt von Susanne „Nanni“ Kunstleve, die ein buntes Medley sang und die Füchtorfer Narren zum Tanzen brachte. Wahrlich kämpferisch überzeugten die Mädels der „Dance Formation“ als Gladiatoren, ehe Bürgermeister Josef Uphoff die Füchtorfer Narren begrüßte und die Gruppe „Don Promillo“ die Bühne einnahm.

Jan Kaiser zappte auf seinem neuen, interaktiven Fernseher durch das TV-Programm, das mit Daniel Benefader, Thomas Nierkamp und Bernd Buddelwerth einen Füchtorfer Chanty-Chor, das „Familienduell“ oder auch „Tut er oder tut er´s nicht“ zu bieten hatte. Bei letzterem Format mussten Tim Schwienheer und Franjo Bergmann aus dem Publikum wahrlich Haare lassen.

Spätestens bei dem Auftritt des Füchtorfer Musikvereins war kein Halten mehr, als die Musiker dem Saal zu dem Motto „Gott muss ein Seemann sein“ ordentlich einheizten.

Nach dem obligatorischen Mützenwechsel des scheidenden Prinzen sorgte Manni Pohlschmidt mit Gitarre und Gesang für die richtige Stimmung, um das Geheimnis um den neuen Prinzen nach einem bunten Abend voller Humor, Tanz und Show endlich zu lüften. Mit viel Applaus, begleitet von zahlreichen Glückwünschen trug Prinz Hubert III. seine närrischen Paragrafen vor.

Einen gebührenden Abschluss des Programms bildeten der schwungvolle Ehrentanz von Tanzmariechen Lea Böckenholt sowie der Gardetanz der Rot-Weißen Funken.

Zum Finale des Abends versammelten sich alle Formationen und Aktiven auf der Bühne ehe alle Freunde des Füchtorfer Karnevals in eine lange Nacht starteten um den neuen Prinzen ausgiebig zu feiern.