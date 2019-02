Glückwünsche für neue Tollität

Prinzenempfang in Füchtorf

Füchtorf -

Kaum war der neue Füchtorfer Karnevalsprinz Hubert III. von Fohlenstall und Königsball bei der Prinzenproklamation am Samstag zum neuen Narrenoberhaupt erwählt worden, hatte er mit seiner Prinzessin Maria am Sonntagnachmittag schon wieder in die Gaststätte Artkamp-Möllers geladen.