Der Organist an St.-Thomas-Morus in Bielefeld-Sennestadt gastierte am Sonntag in Sassenberg. Vor einigen Jahren begann der mit Sassenbergs Organisten Christian Ortkras befreundete Kanz , in seiner Gemeinde Karnevalskonzerte zu spielen.

Bei seinem Orgelkonzert erklangen Stücke, die zunächst einmal weder in einer Kirche, noch auf einer Orgel erwartet würden. „Es geht darum, von der konventionellen Orgelmusik abzuweichen. Der Überraschungseffekt muss vorhanden sein.“ Dies gelang zweifelsohne: So erklangen unter anderem Carl Teikes „Alte Kameraden“, oder die Overtüre zu „Die Fledermaus“ von Johann Strauss.

Ein gänzlich andere Konzeption wird dem nächsten Orgelkonzert Zugrundeliegen. Am 17. März lädt die Gemeinde zu einem Konzert für Orgel und Gesang in der Fastenzeit.