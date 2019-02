Die Paragrafen von Prinz Hubert III.

§ 1: Meine Prinzessin Maria und ich wohnen auf der Paulinenhöhe am Knapp. Getreu meines prinzlichen Beinamens soll unser Prinzenhauptquartier für die Zeit unserer Regentschaft in „königlicher Fohlenstall an der Prinzenhöhe“ umbenannt werden. Für karnevalistischen Schmuck soll unsere Nachbarschaft sorgen.

§ 2: Ein stattlicher Prinz braucht auch ein angemessenes Gefährt für die Karnevalsumzüge. In unserer Clique gibt es hierfür eine ausreichende Anzahl ausgewiesener Fachleute. Daher liegt es auf der Hand, dass ich diese Gruppe mit dem Bau meines Prinzenwagens betraue.

§ 3: Meine Prinzessin ist seit vielen Jahren in einem Füchtorfer Stammtisch aktiv. Ich beauftrage den Stammtisch meiner Prinzessin mit der Herstellung des prinzlichen Leibgetränkes und dessen Präsentation auf dem Rosenmontagsumzug unter dem Namen „Fohlenkraft und Königssaft“.

§ 4: Der zweite Teil meines prinzlichen Beinamens bezieht sich auf meine Regentschaft als Schützenkönig vor sieben Jahren. Aber auch im Kreis der Ex-Könige fühle ich mich sehr wohl. Daher möchte ich diese Gruppe auch auf dem Rosenmontagsumzug nicht missen. Mir zu Ehren jedoch nicht in der Ex-Königskluft, sondern als „Gladbacher Fohlen“.

§ 5: Über meine Leidenschaft für Borussia Mönchengladbach hinaus bin ich zwar eher ein „Nicht-Sportler“, dennoch freue ich mich sehr über die Aktivitäten in Füchtorf rund um Turnhalle und Vereinsheim. Ich würde meinem Narrenvolk gerne am Rosenmontag mehr zur sportlichen Zukunft Füchtorfs präsentieren. Und wer könnte die Planung besser vorstellen als eine Kombination aus Vorstand des SC Füchtorf und des Fördervereins?

§ 6: Ich bin begeisterter Bürgerschütze und gerne im Vorstand aktiv. Als Beisitzer bin ich dort für das Sponsoring zuständig. Ist doch ein solides finanzielles Fundament für jeden Verein die Basis. Hiervon kann der Vorstand des Bürgerschützenvereins ein Lied singen und soll das auch am Rosenmontag tun. Ich freue mich auf eure Interpretation von „Ich wär so gerne Millionär“!

§ 7: Prinzessin Maria arbeitet seit 35 Jahren im Steuerbüro KJP, lange in Gütersloh und nun in Warendorf. In Anlehnung an den nächsten Betriebsausflug sollen die Mitarbeiter von KJP als Matrose oder Kapitän verkleidet an unserem Rosenmontagsumzug teilnehmen.

§ 8: In Sassenberg gibt es seit ein paar Jahren das Gerücht, dass die Wiese zwischen Börding und Apotheke einmal schön gewesen sein soll. Ich kann ja sehr gut verstehen, dass die Sassenberger sich ein schönes Fleckchen Garten wünschen, aber statt hier Geld zu investieren, sollte man dieses lieber in den öffentlichen Nahverkehr stecken. Dann wäre zum einen die schlechte Verkehrsanbindung der Füchtorfer gelöst und zudem könnten die Sassenberger öfter mal nach Füchtorf fahren, um sich mal ein richtig schönes Fleckchen Erde anzuschauen.

§ 9: Apropos Sassenberger! Ich habe in Sassenberg zwar nicht viele, aber zumindest einen Freund gefunden. Und da ich weiß, dass dieser Freund sehr gerne singt, wie auch meine Schwägerin Susanne, liegt es nahe, dass du lieber Josef Uphoff, am Rosenmontag gemeinsam mit Susanne für mich singen sollst.

§ 10: Seit über 30 Jahren bin ich Mitglied im Kegelclub „Die Prallböcke“. Daher beauftrage ich meine Kegelbrüder, am Rosenmontag auf dem Tie „die Glocken von Rom“ vorzutragen.

§ 11: Der Bürgerschützenverein organisiert gemeinsam mit unseren Schützenbrüdern aus Velsen-Gröblingen jeden zweiten Herbst ein großes Oktoberfest. Da aber in diesem Jahr keines stattfindet lade ich die Kollegen aus Velsen-Gröblingen ein, unseren Rosenmontag mitzufeiern. Natürlich in Lederhose.