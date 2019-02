Umbau kostet 1,3 Millionen Euro

In der Diskussion um die weitere Nutzung der bisherigen Schulsportturnhalle gibt es eine neue Entwicklung. Ursprünglich war sie als Ersatz für das sanierungsbedürftige Sportlerheim des SC Füchtorf im Gespräch. Kostenpunkt: Rund 600 000 Euro.

Architekt Markus Schöfbeck (Planungsbüro Göttker & Schöfbeck) präsentierte am Montagabend im Ortsausschuss einen aktualisierten Entwurf. Dabei wären auch die Emanuel-von-Ketteler-Grundschule und der Musikverein mit im Boot. Somit wäre die Unterbringung in einem Gebäude, bei gemeinsamer beziehungsweise zeitversetzter Nutzung realisiert.

Demnach würde durch einen Anbau an die bestehende Halle ausreichend Raum geschaffen, um die Wünsche sowohl des SC Füchtorf, der Grundschule als auch des Musikvereins berücksichtigen zu können. So erhielte die Grundschule die dringend benötigten Räume für die Über-Mittag-Betreuung, der SC könnte das Sportlerheim aufgeben. Und auch dem Wunsch des Musikvereins nach einem Proberaum würde Rechnung getragen. Der Einzug entsprechender Trägersysteme und die Verwendung mobiler Trennwände ermöglichen demnach eine variable Nutzung. Denkbar wäre durch diese Technik auch ein rund 200 m² großer Veranstaltungsraum.

Insgesamt, so rechnete Schöfbeck vor, gehe es um 643 m² überplante Gesamtfläche. Die Baukosten belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 1,277 Millionen Euro. „Dass es teurer werden würde als die 600 000 Euro war uns am 30. Januar ohnehin klar“, so Bürgermeister Josef Uphoff . An diesem Tag waren Gespräche mit den potenziellen Nutzern der Halle geführt worden. Dennoch sei der Umbau im Vergleich zu einer Neubaumaßnahme laut Uphoff weiterhin die günstigere Variante.

„Das ist ein derber Schluck aus der Pulle. Aber es war ja damit zu rechnen, dass es das Ganze nicht umsonst geben wird“, so der Vorsitzende Franz-Josef Linnemann (FWG). Der Bedarf sei zweifelsohne vorhanden. „Besonders in der Schule sind es Zustände, die nicht mehr haltbar sind. Der Anteil derer, die eine Über-Mittag-Betreuung möchten, wird tendenziell steigen. Das sollte man nicht aus den Augen verlieren.“

Auch Georg Hartmann-Niemerg (Grüne) musste die „Zahlen erst einmal sacken lassen“. Grundsätzlich sei der Ansatz jedoch zu begrüßen.

Allerdings blieben auch Fragen offen. Friedrich-Carl von Ketteler (CDU) etwa fragte nach dem Sinn eines großen Veranstaltungsraums. Schließlich entstünde derzeit bereits eine neue große Turnhalle in direkter Nachbarschaft. „Das ist ein tolles Konzept. Ich bin damit sehr einverstanden“, so Klaus Hölscher.

Dem schlossen sich die anderen Ausschussmitglieder ebenfalls an und votierten einstimmig für den vorgelegten Entwurf. Am Donnerstag, 21. Februar, wird der Umbau ab 17 Uhr Thema im Infrastrukturausschuss sein.