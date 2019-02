Kinderkarneval in der Johannesschule

Sassenberg -

Da staunten die jungen Freunde des Karnevals nicht schlecht: Auf dem Schulhof der Johannesschule standen am Samstagnachmittag ein Wohnwagen und ein Wohnmobil, in der Aula luden Liegestühle und allerlei Freizeitutensilien zum Verweilen ein. Des Rätsels Lösung: Der KCK lud zum närrischen Feiern in das „Camp KIKA“ ein.