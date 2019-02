Damit alle Besucher sich auch vor Ort im Freibad verpflegen können, sucht die Stadt Sassenberg für den Kiosk mit Beginn der Badesaison (Mai 2019) einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin. Gesucht wird ein Pächter, der Spaß am Umgang mit Menschen hat und zeitlich nicht eingeschränkt ist. Der Betrieb des Verkaufsstandes gehört zum zentralen Serviceangebot des Freibades und ist dementsprechend zuverlässig zu führen, teilt die Stadt mit.

Das Freibad der Stadt Sassenberg mit dem im Jahr 2002 neu geschaffenen Kinderbecken ist Anziehungspunkt für jährlich rund 35 000 Besucher. Für die vielen Tagesgäste ist neben der angenehmen Atmosphäre, der schönen Lage im Sportgelände Brook und den gepflegten Einrichtungen auch ein ansprechendes und umfangreiches Angebot des Verkaufsstandes ein nicht unwesentlicher Grund, das Freibad in Sassenberg zu besuchen. Gerade für Familien mit Kindern bietet das Freibad einen hohen Freizeit- und Erholungswert und eine Alternative zum benachbarten Feldmarksee.

Weitere Einzelheiten über die Vertragsgestaltung können bei der Stadt Sassenberg, Martin Kniesel, ✆ 0 25 83/3 09 30 40 oder per Email unter kniesel@sassenberg.de erfragt werden.

Wer davon überzeugt ist, der richtige Pächter zu sein, und damit an einer Übernahme des Kiosks interessiert ist, der kann seine Bewerbung an Stadt Sassenberg senden. Stichwort: Kiosk Freibad, Schürenstr. 17. 48336 Sassenberg; gerne auch per Email an stadt@sassenberg.de.