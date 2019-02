Sonnengruß und Kuschelstunde

Am Samstag veranstaltete das Familienzentrum Sassenberg in der städtischen „Kita Zauberland“ einen Vormittag zur Eltern-Kind-Entspannung gemeinsam mit der Entspannungspädagogin Lisa Paulus . Nach einer spielerischen Vorstellrunde und erstem Kennenlernen, begrüßte die Gruppe mit einem eingängigen Lied den Tag. „Alles, was wir heute tun, tun wir langsam wie die Schildkröte, liebevoll von Herzen und mit einem fröhlichen Sonnengesicht“, schilderte Lisa Paulus die Bedeutung der drei Symbole in der vorbereiteten Kreismitte.

An diesem Vormittag erhielten die vier- bis sechsjährigen Kinder und ihre Eltern Ideen und Möglichkeiten, in Beziehung zu treten, Nähe zu spüren und zur Ruhe zu kommen. Im Vordergrund standen gemeinsame Aktionen, das behutsame miteinander und ganz viel Spaß. Die Entspannungspädagogin und Erzieherin Lisa Paulus gab Einblicke in verschiedene Entspannungstechniken, Bewegungsspiele, Massagegeschichten und Fantasiereisen. So wurde eine handelsübliche Malerrolle plötzlich zu einem angenehmen Massageinstrument und der Rücken der Eltern zu einem Malblatt.

Während einer Mäusegeschichte kuschelten sich Eltern und Kinder in ihre mitgebrachten Kissen und Decken und lauschten den Erzählungen. Mit dem Sonnengruß erhielten die Eltern-Kind-Paare einen ersten Eindruck vom Kinder-Yoga und lernten ferner die Yogatiere Katze, Hund, Löwe, Schnecke und die Schlange kennen. In einer aufgelockerten Snackpause stärkten sich die Teilnehmer und tauschten erste gemeinsame Erfahrungen aus. Zum Abschluss faszinierten die Klangschalen in ihrer Anwendung und Wirkung. Sowohl die Kinder als auch Eltern lauschten dem Klang und nahmen das Angebot an, die Schwingungen am Körper nachspüren zu lassen. Nach etwa zwei Stunden gemeinsame Zeit, dem Wechsel von Bewegung und Entspannung, Achtsamkeit mit sich und in Partnerübungen gingen die großen und kleinen Teilnehmer fröhlich in das sonnige Wochenende.