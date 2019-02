Elferrat hisst die KCK-Fahne

„Medicus“ Karina hatte ein Erste-Hilfe-Set um die Hüften geschnallt, „Flippinator und Snackbeauftragte“ Svenja hatte eine Tüte Flips in der Handtasche, und der „Hofnarr“ Niklas kam im Eulenspiegelkostüm. Voller Arbeitseifer stieg der „Chef der Truppe“ Dirk auf die Leiter, hing das „Prinzessinnen-Hauptquartier-Banner“ auf, während sich weitere Elferräter um das Hissen der KCK-Fahne kümmerten. Die Jungs des Bauernstammtisches „Locker die Geilsten“ kamen der in Paragraf 2 gestellten Forderung der Prinzessin nach, und schmückten die Ratsstuben. „Schlachtrufbeauftragter“ André rief nach getaner Arbeit erstmals den neuen Elferrat-Schachtruf „K H – K P“, „Keine Hose – Kein Problem“ aus. Die genauen Hintergründe des Spruches blieben an diesem Abend noch im Verborgenen.

Nach KiKa- und SchüKa-Party am Samstag, war es am Sonntagmorgen schwer auszumachen wer mehr strahlt: die Sonne oder die Prinzessin. Auch am Prinzessinnendomizil hisste der Elferrat 2019 die KCK-Fahne. Bei schönstem Wetter wurde daraus schnell Straßenkarneval. Immer wieder blieben Passanten stehen und feierten mit. Bewirtet wurden sie von Schluffen-Mutter Gabi, die karnevalistisch verkleidet den Paragraf 1 erfüllte.

Am Wochenende erwartet das Prinzenpaar wieder ein volles Programm, das am Freitag mit der Damensitzung beginnt. Während Prinzessin Lisa I. die in der Regel brodelnde Stimmung bei der Damensitzung in vollen Zügen genießen darf, verschönert sich Schluffe Patrick I. die Zeit bis zur After-Show-Party mit den Herren vom Elferrat und dem Komitee im Prinzessinnen-Hauptquartier.

Am Samstag geht es zur JuKa-Party. Nachdem das Sportlerheim im letzten Jahr aus allen Nähten platzte, ist das JuKa-Komitee froh, mit der Herxfeldhalle eine größere Räumlichkeit gefunden zu haben. Bei der Party steht das Feiern im Vordergrund. Das Prinzenpaar und Tanzmariechen Anja kommen vorbei, viel mehr Programm ist nicht geplant. Karten für die Party, die um 20.11 Uhr startet, gibt es beim JuKa-Komitee, unter KCK-Sassenberg.de oder per E-Mail an JuKa-Sassenberg@web.de. Karten kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse acht Euro. Happy Hour ist von 21.33 bis 22.33 Uhr, und für das beste Kostüm des Abends gibt es die goldene JuKa-Palme.

Nach dem Karnevalsgottesdienst am Sonntagmorgen steht ab etwa 15 Uhr „Narretei ab 3“ bei Börding auf dem Programm. Gestartet wird um 14:55 Uhr mit einem Kaffeetrinken, das Programm beginnt um 15.44 Uhr. Karten können wahlweise mit und ohne Kaffeetrinken unter KCK-Sassenberg.de bestellt werden. Für Vereinsmitglieder kostet der Eintritt zwei Euro, für Nichtmitglieder sieben Euro. Für Kaffee und Kuchen kommen jeweils sieben Euro dazu.