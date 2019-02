Die Resonanz auf eine Infoveranstaltung der Surteco und der GeKo GmbH aus Vreden rund um das erfolgreiche gemeinsame Projekt „GeKo-Mobil“ jedenfalls fiel eher mager aus. Nur drei Unternehmen interessierten sich, zwei kleinere aus der Nachbarschaft in Sassenberg und ein großes aus Sendenhorst. Allerdings ist auch bei den Mitarbeitern in der Praxis schnell Schluss mit der Motivation, so die Erfahrung der Gäste. Es sei ein eher zähes Geschäft, sie für die Teilnahme an entsprechenden Programmen zu gewinnen.

Surteco macht da andere Erfahrungen, hob Betriebsratschef Thomas Stockhausen hervor, der gleichzeitig im Betrieblichen Gesundheitsmanagement aktiv ist. Das mobile Fitnesscenter „GeKo-Mobil“ steht seit knapp einem Vierteljahr auf dem Hof und hat sich vor allem dem Kampf gegen Rückenschmerzen verschrieben.

Entsprechende Programme seien für ein Unternehmen mit Schichtbetrieb gar nicht so einfach zu realisieren, sagte Stockhausen: „Aber jetzt haben wir eine richtig gute Lösung gefunden!“

60 Mitarbeiter trainieren regelmäßig an den Geräten, doppelt so viele wären gerne dabei gewesen, berichtete Dr. Christoph Jolk, Sportwissenschaftler und Geschäftsführer der GeKo, die das Fitnessmobil stellt und das Projekt betreut. Das Besondere an dem Training: Durch die intensive Anleitung und moderne Geräte reiche eine halbe Stunde pro Woche für nachweisliche Verbesserungen.

Für den Start sei es besonders wichtig gewesen, die Führungskräfte vom Konzept überzeugen, betonte Jolk. Dafür, dass die Mitarbeiter später dabei blieben, sorge er und sein Fitnessteam, nahm Sportwissenschaftler den Unternehmensverantwortlichen eine erkennbar große Last von den Schultern. Dieser Aufwand sei tatsächlich nicht zu unterschätzen.

Bei Surteco sollen sich die Beschäftigten nach Abschluss der Testphase über ihr Überstundenkonto an den Kosten beteiligen. Noch mindestens bis Ende des Jahres werde ihnen das Training während der Arbeitszeit so erhalten bleiben, sagte Stockhausen. „Und es ist so ausgelegt, dass man danach nicht Duschen muss“, beruhigte Jolk ganz praktische Bedenken.

Seine Gäste ließen sich vom Elan anstecken und kamen ganz im Sinne des Sportunternehmers ins Grübeln.