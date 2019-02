Eine Interessengemeinschaft hatte 142 Unterschriften gegen die Aufplanung des Geländes im so genannten Bebauungsplan „Sassenberg-Ost“ gesammelt. Im Mittelpunkt stehe dabei der Naturschutz. Schließlich, so argumentieren die Unterzeichner, grenze das „Gerco-Gelände“ an das Naturschutzgebiet Brook, ein Landschaftsschutzgebiet und ein Überschwemmungsgebiet der Hessel. „Das Gebiet ist besonders sensibel und schützenswert, weil dort seltene Pflanzen und Tiere beheimatet sind.“ Dabei geht es ihnen nicht nur um die circa 8000 m² Betriebsfläche, sondern um ein im Osten angrenzendes, weitere 5000 m² großes Waldstück. Die Unterzeichner befürchten eine Abholzung dieses Waldes und eine Bebauung des gesamten Areals. Bürgermeister Josef Uphoff verneinte derartige Absichten.

„Gedanklich dürfen Sie sich die 5000 m² als nicht bebaubar vorstellen. Ich möchte aber dem überarbeiteten Bebauungsplan nicht vorgreifen.“ Hinzu kommt, dass sich in besagtem Bereich einst eine Deponie befand, die entsprechend im Altlastenkataster erfasst ist. Auch aufgrund dieses Umstands ist eine Trägerbeteiligung – sprich der Austausch mit der Kreisbehörde – nötig.

Franz-Josef Linnemann (FWG) konnte einer Wohnbebauung der Brache grundsätzlich etwas Positives abgewinnen. „Ein Gewerbebetrieb in diesem Bereich dürfte sicherlich für mehr Ärger sorgen als eine Wohnbebauung.“ Johannes Philipper (FDP) warb als Kompromiss für eine einreihige Wohnbebauung entlang des Hilgenbrinks. Der rückwärtige Bereich könne hingegen aufgeforstet werden. In jedem Fall sollen weitere Gespräche mit dem Kreis Warendorf und der Bürgerschaft folgen.