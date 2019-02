Prinzessin tanzt auf der Bühne mit

Während sich die einen noch fragten: „Ben wer?“ rätselten die anderen schon: „Ist er‘s wirklich?“ Den Charts-Sänger Ben Zucker („Na und?“, „Was für eine geile Zeit“) an den Hessel­strand zu locken, war natürlich keinesfalls gelungen. Doch Nils Niewiadomy, den die Perlen im Bekanntenkreis aufgetrieben hatten, doubelte den Barden aus Ostberlin nicht nur äußerlich perfekt. Gemeinsam mit den Hesselperlen zeigte er angesichts des ausverkauften Saales voll feierfreudiger Frauen auch echte Showqualitäten.

Damensitzung des KCK Sassenberg 1/39 Damensitzung des KCK Sassenberg mit Prinzessin Lisa I. Foto: Ulrike von Brevern

KCLinen und Garde als Organisatorinnen der Damensitzung hatten in diesem Jahr so einiges an männlichen Acts aufs Programm gesetzt. Doch zunächst musste Moderatorin Steffi Offers die gewohnt gut kostümierte Damenwelt mit einem herben Verlust vertraut machen. Ihr Gatte Kai konnte weder während der Sitzung noch bei der After-Show-Party hinter den Reglern stehen. Marko Averesch, treuen Partygängern vom Warendorfer Linus bekannt, schlug sich allerdings als Ersatz-DJ recht wacker.

„Ich hoffe, ihr habt ganz viel Bock zu feiern mitgebracht“, begrüßte Prinzessin Lisa I. ihre närrischen Untertanen, die daran keinerlei Zweifel ließen. Aber auch die Majestät selbst zeigte sich als fröhlich feiernde Vollblutkarnevalistin und ließ sich eins ums andere Mal nicht lange bitten, auf der Bühne mitzuwirken.

Nina Offers und Moni Wiewel sorgten mit ihrem Sketch über recht unterschiedliche Erziehungsmethoden dafür, dass die Lachmuskeln gut durchgewärmt wurden, ehe Ludwig Henger als männerfeindliche „Luisa“ in die Bütt zu steigen.

Mit einer Premiere im Damenkarneval wartete die „Ex-Garde“ rund um Julia Feidieker auf. Äußerlich derangiert zeigten die ehemaligen Gardetänzerinnen, dass sie noch lange nichts verlernt haben. Dass Lisa I. ihren ehemaligen Formationskolleginnen ein Tänzchen nicht abschlagen konnte, verstand sich von selbst. Die Schminktipps, die Diana Markay, Nicole Denise und Sabrina Fischer pantomimisch auf die Bühne brachten, waren dagegen trotz Beifalls keinesfalls zum Nachahmen empfohlen.

Die Ehrengardisten lösten einen närrischen Paragrafen ein, der sie zum Tanz auf der Damensitzung verpflichtete. „Ziemlich professionell“, lautete Steffi Offers anerkennendes Urteil nach der mitreißenden Darbietung. Einzige Kritik: „Ich werd bekloppt, da tanzt der (Schluffe Patrick I.) nicht mit!“

Nach der lautstarken Einlage der Freckenhorster „Jukape“ begeisterten Anne Austermann, Uschi Ostlinning, Renate Schräer und Marion Fischer vom Thekreisa als männermordende Witwen mit beinahe feinsinnigem schwarzem Humor. Die „Bottich Boys“ schickten Guido Maria Kretschmer und Harald Glööckler mit einer „Modenschau“ männlicher Models ins Rennen, ehe als letzter Act vor dem großen Finale die Sünninghausener mit ihrer ungebremsten Tanzfreude die Damenwelt sehr zuverlässig auf die heiße After-Show-Party einstimmten.