Am Donnerstag präsentierte Architekt Markus Schöfbeck (Planungsbüro Göttker & Schöfbeck) den Mitgliedern des Infrastrukturausschusses die Pläne.

„Ich halte das für ein intelligentes Konzept“, befand Johannes Philipper ( FDP ). Aufgrund der unterschiedlichen Nutzer aus den Bereichen Schule und Sport fragte er nach möglichen Fördermitteln. Bürgermeister Josef Uphoff ( CDU ) betonte, „selbstverständlich“ entsprechende Möglichkeiten zu prüfen.

Auch Michael Franke (SPD) lobte die Planung. „Für die 1,3 Millionen Euro, die wir investieren, bekommen wir eine Menge wieder. Ich habe das Gefühl, dass das in Füchtorf klappen wird.“

Sogleich richtete Franke den Blick in die Zukunft und brachte eine großzügigere Planung ins Gespräch. Schließlich, so seine Prognose, dürfte die Nachfrage im Bereich der Über-Mittag-Betreuung in Zukunft weiter steigen. „Ein Blick in die Zukunft ist immer schwierig“, wollte Uphoff nicht spekulieren.

Architekt Markus Schöfbeck konnte die Ausschussmitglieder jedoch beruhigen. „Wir liegen über dem heutigen Bedarf.“ Anstelle zweier Räume à 25 m² sehen die Pläne zwei Räume à 40 m² vor. Entsprechend seien auch bei wachsenden Schülerzahlen in der Über-Mittag-Betreuung zumindest räumlich keine Probleme zu erwarten.

„Das ist für das Dorf eine immense Verbesserung – für alle“, rechnete Georg Hartmann-Niemerg (FWG) mit positiven Effekten für das gesamte Vereinsleben in Füchtorf. Entsprechend votierten die Mitglieder des Infrastrukturausschusses einstimmig für den präsentierten Plan.