Denn wenn es um Spaß und gute Laune geht, haben Sitzungspräsident Robert Budde samt Elferrat und die zahlreichen Akteure auf der Bühne das Publikum fest im Griff.

Strahlend standen Prinz Hubert III. und seine Prinzessin Maria auf der Bühne im Saal bei Artkamp-Möllers. „Ich möchte mich bei allen für den tollen Prinzenempfang und für das Schmücken meiner Prinzenresidenz danken. Es sieht super aus“, verkündete der Prinz lachend. Im Anschluss freuten sich beide auf das Programm, welches sie auf der Prinzenproklamation bekanntermaßen noch nicht sehen konnten.

Den Start am Mittwochnachmittag machten die „Smarties“ mit ihrem Tanz „Piratenbräute“. Sandra Bücker und Markus Niermann brillierten mit „Iss denn noch Weihnachten“ und hatten eine Erklärung dafür, warum der Weihnachtsmann auch noch zur Karnevalszeit aktiv ist. Und ihre Idee des Füchxit sorgte für einige Lacher im Publikum.

Die Turnabteilung des SC zeigte akrobatische Leistungen bei „Let´s go to the beach“ und auch die Minis fegten mit ihrer „Walpurgisnacht“ über die Bühne. Die Gruppe „Freundeskreis Don Promillo“ präsentierte einen neuen, interaktiven Fernseher. Jan Kaiser zappte mit seiner überdimensionalen Fernbedienung zwischen den Programmen und fühlte sich mit dem Füchtorfer Chanty-Chor, „Familienduell“ und „Tut er´s oder tut er´s nicht“ bestens unterhalten.

Als „Partysisters“ zeigten sich die Red Vibes und überzeugten das Publikum mit einem schwungvollen Tanz. Der Ehrentanz des Füchtorfer Tanzmariechens sowie der Gardetanz der Rot-Weißen Funken waren erneut Höhepunkte des Programms. Die Gruppe „Whats up“ war auf der Suche nach einem neuen Supertalent und ist mit dem Green Monster Michael Nettelstroht, gestemmt von drei filigranen Schützenbrüdern, fündig geworden.

Bevor es zum großen Finale auf der Bühne kam, zeigten sich die Mädels der Dance Formation als wahrhaftige Gladiatoren, ehe der Musikverein den Saal zu dem Motto „Gott muss ein Seemann sein“ nochmals einheizte. Nach dem sich alle Formationen und Aktiven auf der Bühne zum rauschenden Finale versammelten startete eine tolle Prinzenparty bis in die frühen Morgenstunden.

In den nächsten Tagen stehen noch zwei große Auftritte für Prinz Hubert III. an. Am Donnerstag wird er das Rathaus in Sassenberg stürmen und am Rosenmontag den Umzug durch Füchtorf genießen und anschließend die Erfüllung seiner Paragrafen beaufsichtigen.