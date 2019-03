Als Kinderbuchautor widmet Josef Koller sich ganz der Leseförderung in Grundschulen. Bei seinen circa 300 Lesungen pro Jahr ist er in ganz Deutschland unterwegs. Bereits zum 3. Mal nahm er die Schüler der St.-Nikolaus-Schule mit auf die Reise in seine Bücher.

Mal lesend, mal lebhaft erzählend und gestikulierend berichtete Koller von Goran, Lisa, Steini und Max, die gemeinsam viele Abenteuer bestehen. Sehr hilfreich dafür ist, dass sie in unterschiedlichen Bereichen einfach SUPER sind. Bis auf Max – aber der bekommt in Teil 3 seine Superkraft, wie der Autor schon einmal vorab verriet.

Insgesamt sieben Bücher hat der Autor bis heute verfasst. Um seine Bücher optimal zu vermarkten, hat er seinen eigenen Jofes-Verlag gegründet. Der verdankt seinen Namen einem kindlichen Buchstabendreher in Kollers Vornamen.

Der Autor, der selbst schon im Grundschulalter seine ersten Geschichten schrieb, liebt es, seine Berufung auszuleben. Seinen ersten Beruf aus dem Bereich der Getränkeherstellung hat er vor etlichen Jahren an den Nagel gehängt, als die Schriftstellerei für den Lebensunterhalt ausreichte.

Dass es gelegentlich auch Probleme beim Schreiben gibt, gestand der Schriftsteller ein. So machte sein Sprachcomputer einmal aus dem Satz „Die Kinder saßen im Ruderboot“ den Satz „Die Kinder saßen im Butterbrot“. Großes Gelächter bei den „Nikoläusen“ und große Erleichterung. Auch bei einem so erfahrenen Autoren klappt´s mit dem Zuhören und Schreiben nicht immer!

Aber alle waren sich nach diesem gelungenen Vormittag einig: Die neuen Geschichten der „Spezialisten“ sind superspannend!