Zweiter Vorsitzender bleibt Michael Exeler. Geschäftsführer Günter Baumjohann wurde ebenfalls wiedergewählt, stellte aber fest, dass es definitiv seine letzte Amtszeit ist. Fabian Lackamp bleibt Kassierer und Sebastian Korte wurde als Sportwart bestätigt. Einzig Frauenwartin Jenny Stratmann muss aus privaten Gründen etwas kürzer treten. Ihre Aufgaben werden zunächst kommissarisch übernommen.

Besonders stolz zeigte sich Präsident Sven Elsner , dass er auf der Versammlung vier Gründungsmitglieder für 40-jährige Vereinstreue ehren konnte. Josef Lackamp, Rolf-Peter Landers und Costa Saloustros nahmen die Ehrung persönlich entgegen. Leo Buck, ebenfalls 40 Jahre im Verein, war leider verhindert.

In der Versammlung blickte der 1. Vorsitzende auf ein zufriedenstellendes Jahr 2018 zurück. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stellte der TC sieben Teams, die in Meisterschaften antraten. Dies wird auch in diesem Jahr so sein.

Kassierer Fabian Lackamp präsentierte eine hervorragend geführte Kasse und eine gesunde Finanzlage des Vereins.

2019 steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums des TC Sassenberg. Die Feierlichkeiten sollen am 7./8. September auf der Anlage des TC Sassenberg stattfinden. An diesem Wochenende werden unter anderem die Stadtmeisterschaften im Doppel ausgetragen.

Der Vorstand weist nochmals auf die Möglichkeit zur Ableistung von Arbeitsstunden hin. Die Plätze werden je nach Wetterlage vermutlich am 9./10. März für die neue Saison präpariert.