Ein Schwerpunkt liegt auf der aktuellen urgewald-Kampagne zu ethisch verwerflichen Geldanlagen der Sparkassen. Über die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment landet das Geld der Kunden immer wieder auch in Kohle- und Rüstungsfirmen wie etwa RWE oder Rheinmetall . Interessierte können sich an der Online-Protestaktion auf www.urgewald.org sowie auf www.dekaprotest.de beteiligen.

Am Messestand informiert urgewald auch über andere Beispiele dafür, wie das Geld Umwelt und Menschenrechten weltweit schaden kann. „Wir laden die Besucher ein, sich über die dunklen Seiten des Geldes zu informieren. Und wir zeigen, wie Bank- und Versicherungskunden zerstörerische Investitionen vermeiden können, zum Beispiel durch die Wahl einer Alternativbank“, sagt urgewald-Campaignerin Agnes Dieckmann .

urgewald deckt durch Finanzrecherchen immer wieder schmutzige Geschäfte auf: Streumunition in Riester-Produkten, Klimakiller-Banken, Finanzierung von Atomkonzernen etc. So will urgewald für einen ethisch vertretbaren Umgang mit Geld werben.

Der Stand von urgewald im Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland, Albersloher Weg 32, hat die Standnummer: 30. Am Sonntag, 3. März, beginnt um 14.30 Uhr der Vortrag: „Wenn’s um Kohle und Rüstung geht – Sparkasse?“ Agnes Dieckmann und Sofie Lutterbeck, von urgewald stellen den Besuchern die aktuelle Verbraucherkampagne vor.