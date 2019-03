Närrische Tour des KCK

Sassenberg -

Neun Mal war sie schon als Tänzerin mit den Blau-Weißen Funken in den Freckenhorster Werkstätten und in der Heinrich-Tellen-Schule zu Gast. Doch das zehnte Mal wird ihr besonders in Erinnerung bleiben, denn nun kam sie als Prinzessin. Lisa I. freute sich über den tollen Empfang, den sie an beiden Orten erhielt.