Der Inhaber des Restaurants „Paradies“ am Klingenhagen feierte am Mittwoch mit geladenen Gästen die Neueröffnung seines Lokals. In der Zeit hat sich viel verändert. Durch die Integration des ehemaligen benachbarten Ladenlokals stieg die Größe seiner Gastronomie auf rund 160 m². Auch das Konzept wurde überarbeitet. Demnach wird das bewährte Angebot um die Bereiche Café und Bar erweitert; am Wochenende werden hier Cocktails serviert. Zur Neueröffnung gratulierte auch Bürgermeister Josef Uphoff. „Der Klingenhagen entwickelt sich zur Gastro-Meile. Wer einmal hier war, kommt mit Sicherheit wieder.“