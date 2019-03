So wurde sie bereits von den kreativ kostümierten Mädchen und Jungen erwartet. Denn diese feierten gemeinsam in der Schulaula eine große Karnevalsparty. Jeder Jahrgang hatte einen Tanz einstudiert, der im Laufe des Vormittags präsentiert wurde.

Kein Wunder also, dass bereits vor dem Eintreffen der jecken Tollität eine tolle Stimmung herrschte.

Neben Prinzessin Lisa I. und ihrem Prinzgemahl Patrick war eine recht große Abordnung des KCK in die Grundschule gekommen. So stellten die Blau-Weißen Funken einmal mehr ihr Können unter Beweis. Auch Tanzmariechen Melina wirbelte an diesem Donnerstagvormittag durch die Aula.

Hofsänger Stocki konnte sich seinerseits der Unterstützung der Kinder sicher sein, als er den Klassiker „Beim Karneval in Sassenberg“ anstimmte.

Eine besondere Überraschung hatte sich der vierte Jahrgang einfallen lassen. Auf akrobatische Weise hießen sie die Prinzessin willkommen und ernteten tosenden Applaus von ihren Mitschülern und den verzückten närrischen Gästen.