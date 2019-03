Bürgermeister als Schlagerstar

Sehr zur Freude der Tollität hatten die Schüler einen Tanz einstudiert – und überraschten damit auch ihr Lehrer, die kurzerhand Teil des Auftritts wurden.

Nachdem Hubert III. sich mit seinen Basketballkünsten einen Gutschein für die Teilnahme an der frisch gegründeten Männersportgruppe (40+) des SC gesichert hatte, steuerten die Formationen den Tie an. Hier gesellte sich zum jecken Prinzen gar eine Königin. So hielt Luise Heitkamp-Abke als „Königin Luise“ eine kurze Inthronisierungsrede. „Ich wünsche meinem Volk, dass Füchtorf weiterhin erstrahlen möge.“

Rosenmontagszug in Füchtorf 2019 1/42 Rosenmontagszug und Bühnenprogramm auf dem Tie Foto: Christopher Irmler

Die „Smarties“ traten als Piraten auf, diverse Stammtische, Freunde und Kollegen des närrischen Regentenpaares wurden zur Ordensverleihung aufs Podium gebeten.

Auf der Bühne wurde jedoch auch noch so mancher Paragraf erfüllt. So auch jener des Schützenvorstands. „Wir werden euch musikalisch strapazieren, nicht verwöhnen“, hatte deren Präsident Wilfried Holtkämper noch gewarnt. Doch die umgedichtete Version des Prinzen-Klassikers „Millionär“ konnte sich hören lassen; die Sänger durften erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. „Die Prallböcke“, Kegelclub des Prinzen, erfüllten ihrerseits den prinzlichen Paragrafen und sorgten mit ihrem „Glocken von Rom“-Auftritt für Gejohle.

Und dann wäre da noch der Auftritt von Bürgermeister Josef Uphoff und Susanne Kunstleve, Schwägerin des Prinzen. Gemeinsam sangen sie nicht nur – wie vom Regenten gefordert – „Warum hast du nicht nein gesagt?“, sondern schmetterten on Top „Schwarze Natascha“, den Evergreen „Seemann“ und die Füchtorf-Hymne „Wir sind jedes Jahr in Füchtorf, was is das schön“.

Derart eingestimmt fiel auch der zwischenzeitliche Regen nicht mehr sonderlich ins Gewicht. Bestens gelaunt brachen die Jecken nach Warendorf auf, um am großen Umzug durch die Kreisstadt teilzunehmen.