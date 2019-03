Rudolf Sökeland bleibt Chef

Abteilungsvorsitzender Rudolf Sökeland begrüßt zu Beginn 24 von zurzeit 80 Mitgliedern sowie Ulrike Griestop vom geschäftsführenden Vorstand. Anschließend ehrt Rudolf Sökeland folgende Vorstandsmitglieder für ihre besonderen Verdienste und spricht ihnen den besonderen Dank der Abteilung aus: Lisa Witt, die seit 2008 im Vorstand tätig ist und sich somit seit mehr als zehn Jahre um die Wander- und Bergwandertouren kümmert; Annette Philipper, die seit 1985 als stellvertretende Kassiererin tätig ist und Josef Lackamp , der als Gründungsmitglied seit 40 Jahren erfolgreich für die Kasse zuständig ist und zudem als Mitorganisator der Skifahrten fungiert.

Rudolf Sökeland blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und listet die wichtigsten Aktivitäten 2018 auf: Skifahrt nach Uderns im Zillertal; Dreitägiges Radwochenende im deutsch-holländischen Grenzgebiet bei Gronau; Zehntägige Radtour auf dem Mozartradweg; Bergwanderwochenende in Stockum im Sauerland sowie der Bayerische Frühschoppen zum 40-jährigen Bestehen der Abteilung.

Zum Ende des Jahres hat es einen Personalwechsel in der Trainingsarbeit gegeben. Nach 40 Jahren hat Rudolf Sökeland seine Übungsleitertätigkeit beendet (WN berichtete). Aus den eigenen Reihen konnte eine Nachfolgerin gefunden werden. Übungsleiterin Marion Lange hat das Training übernommen.

Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer wird der Vorstand entlastet. In der Vorschau auf 2019 werden von Sökeland folgende Aktivitäten dargestellt: Im März: Skifahrt nach Obertauern; Mai oder Juni: Eine achttägige Radtour auf dem Drei-Länder-Radweg im Odenwald; im Juni: Zweitägige Radtour nach Emsdetten; im September: Bergwanderwochenende in Schmallenberg/Sauerland.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wird fleißig diskutiert. Es geht um die Beibehaltung sowie eventuelle Veränderungen beim Glühweinabend. Die Mitglieder sprechen sich dafür, dass der Abend 2019 auf jeden Fall noch einmal stattfinden und danach über die Beibehaltung entschieden werden soll. Positiv aufgenommen wird der Vorschlag, den Glühweinabend mit einer kleinen Wanderung zu beginnen. Der Vorstand wird an der Umsetzung arbeiten. Für Senioren soll in den Sommermonaten regelmäßig eine Radtour in die Umgebung angeboten werden. Zunächst als Testphase geplant, treffen sich Interessierte an einem bestimmten Wochentag, zum Beispiel mittwochs (einmal oder mehrmals im Monat) um 14 Uhr auf dem Mühlenplatz. Erster Start ist der 8. Mai.