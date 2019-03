Bei einem gemütlichen Abend mit gutem Essen und Trinken wurden die Wanderpokale verliehen. Das Jahr 2018 war geprägt durch die konstant guten Leistungen der Füchtorfer Züchter im Wettkampf mit den umliegenden Vereinen, unterstreicht der Vorstand. Jedoch stach die Schlaggemeinschaft David, Angelika und Stefan Kleine Wächter sehr hervor. Somit konnten sie die Vereinsmeisterschaft mit 33 Zählern knapp vor dem Züchter Bernhard Glanemann für sich behaupten.

Auch die Meisterschaft der jährigen Tauben war ein Kopf an Kopf Rennen zwischen ihnen. Hier gingen 30 Zähler auf das Konto der Familie Kleine Wächter. Weiterhin errangen sie die Jungtiermeisterschaft, die Weibchenmeisterschaft sowie den Derby Pokal und den Wilming Pokal. Auch die besten Einzeltiere sind auf dem Schlag dieser Züchter beheimatet.

Die passiven Mitglieder von Derby Füchtorf spielen seit ein paar Jahren auch um einen Pokal. Hierbei geht es darum, von jedem aktiven Mitglied des Vereins drei Jungtiere im Vorfeld der Saison zu benennen. Dann wird geschaut, wie oft die benannten Tiere in die Wertung während der Distanzflüge kommen. Wer dabei die meisten Zähler hat, gewinnt den „Passiven Pokal“. 2018 setzte sich Ludger Kreimer gegen seine Konkurrenten durch. Bereits in 2017 gelang ihm das auch schon. Mal sehen, wer in der kommenden Saison die Nase vorn haben wird. Nun freuen sich alle auf das Frühjahr und die Wettflugsaison, die Ende April startet.