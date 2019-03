Sassenberg -

Für die Motorradfreunde Sassenberg fand die erste Vereinsaktivität 2019 bereits Ende Februar bei bestem und sonnigem Wetter statt. In diesem Jahr wurde wieder gebosselt. 38 Teilnehmer trafen sich an Wildners Hütte. Nach der Aufteilung in eine gelbe und eine rote Gruppe starteten die Teilnehmer.