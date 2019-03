Die Gäste erkennen schnell, Gartenzwerge sind keine Lösung, verkünden die Veranstalter schmunzelnd. Die Besucher erwartet eine große Anzahl an Ausstellern, die in weißen Pagodenzelten erlesene Produkte rund um Heim und Garten anbieten – nützliches, dekoratives und antikes sowie kulinarisches aus Region und Umland. Es locken traumhafte Pflanzen und Blumenarrangements, kunstvollen Accessoires und künstlerische Arbeiten. Geöffnet ist an diesen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro; ermäßigt sechs Euro. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist frei. Hunde sind willkommen, müssen aber auf dem gesamten Messegelände angeleint werden. Es stehen Parkplätze rund um das Gelände bereit gegen zwei Euro Spende zugunsten der Anna-Konstantin-Förderung.