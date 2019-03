Sassenberg -

Die fünfte Jahreszeit ist Geschichte, die Fastenzeit hat begonnen. Besonders in Bayern steht der Aschermittwoch auch für jenen Tag, an dem mit den politischen Kontrahenten abgerechnet wird. So auch in Sassenberg, wo die Seniorenunion zur bereits 19. Auflage ihres politischen Aschermittwochs in das Kaminzimmer des Hotels Börding einlud.