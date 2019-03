Füchtorf -

Mit einem großen Aktionstag am 14. April eröffnen die Füchtorfer ganz offiziell die Spargelsaison. Gefeiert wird der besondere Tag stets in Form des Spargelfrühlings. Mehr als 20 Füchtorfer Vereine beteiligen sich an der Durchführung des Aktionstags, an dem das Programm „von Füchtorfern für Füchtorfer“ geboten werden soll.